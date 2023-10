Bilancio ok, Zhang in grande: “Sostenibilità, stadio e seconda stella”

Si è svolta stamattina l’Assemblea dei Soci dell’Inter, per l’approvazione dell’ultimo bilancio. Presente, anche se solo in collegamento video, il presidente nerazzurro Steven Zhang, che ha preso anche la parola per fare il punto della situazione.

Queste le sue parole, sui suoi primi 5 anni da numero interista, con uno sguardo forte e deciso agli obiettivi futuri:

“Questo ultimo anno ha confermato la straordinaria crescita del nostro Club. Abbiamo creato continuità, una nuova stagione vincente all’interno di un ciclo di 5 anni, per ribadire la massima competitività sportiva. In questa stagione abbiamo anche compreso che la nostra ambizione non si ferma qui. Oggi l’Inter è un’azienda moderna, innovativa, digitale, è un brand che trascende dai confini dei campi di calcio. Ci muoviamo in un contesto di forte competizione da parte di rivali nuovi e tradizionali. Ma è anche un momento di grandi opportunità di crescita: coglierle è il nostro obiettivo. Occorre il nostro massimo impegno nel proseguire sul percorso virtuoso verso la stabilità finanziaria. Portiamo avanti con decisione il progetto per un nuovo stadio di proprietà per l’Inter, di importanza strategica, imprescindibile per il Club. Siamo di nuovo e stabilmente tra i top club in Europa, per i nostri tifosi, e per entrare per sempre nella storia di questo Club, lotteremo per la Seconda Stella.”