Binotto, vecchio cuore nerazzurro: il DS Ferrari rifiuta la maglia del Milan

Il divertente episodio tra Binotto e Ibra

Il calciatore svedese infatti, in visita allo stabilimento di Fiorano, ha cercato di regalare a Binotto una sua maglia del Milan, nonostante sapesse la sua fede nerazzurra. L'uomo Ferrari però, visibilmente imbarazzato, non è sembrato molto entusiasta e da buon tifoso nerazzurro sembrerebbe aver rifiutato il "dono". Solo nel prosieguo del video si scoprirà come è andata a finire.