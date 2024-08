Bisseck, occhio alle big: l’Inter valuta il rinnovo per tutelarsi

Arrivato a basso costo la scorsa estate, Yann Biseeck ha saputo ritagliarsi il suo spazio all’Inter nel corso dell’ultima stagione. Un percorso di crescita confermato anche dall’ottimo precampionato del difensore tedesco, che non sembra essere passato inosservato.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Bisseck potrebbe presto diventare un obiettivo di alcuni grandi club, specie se dovesse confermarsi ad alti livelli nel corso di questa stagione. Se ad oggi un’offerta per lui non sembra essere imminente, nel 2025 lo scenario potrebbe cambiare.

Ecco perché, come scrive sempre il quotidiano romano, l’Inter starebbe già pensando a come tutelarsi, ragionando su una possibile trattativa per il rinnovo di contratto. L’accordo scade nel 2028, ma è inevitabile un ritocco dell’ingaggio sembra inevitabile.