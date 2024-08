Addio in in attacco: l’Inter fissa l’obiettivo da 6-7 milioni

Il mercato in attacco dell’Inter è in attesa di capire se ci sono margini per mettere a segno il colpo Gudmundsson. Nel frattempo, i dirigenti nerazzurri lavorano allo sfoltimento del reparto, con alcuni esuberi da piazzare sul mercato.

Uno di questi è Martin Satriano. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il suo rifiuto dell’uruguagio in merito al ritorno al Brest ha rovinato i piani dell’Inter, che era pronta ad incassare 6-7 milioni di euro dalla sua cessione.

L’obiettivo economico, in ogni caso, sarebbe ancora lo stesso e, per questo motivo, i nerazzurri guardano con attenzione all’interesse del Betis Siviglia. Tuttavia, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Satriano non sembra essere al momento una priorità per il club spagnolo.