Gudmundsson non si sblocca: due ostacoli per l’Inter

Sono ore calde per il futuro di Albert Gudmundsson, con l’Inter che spera di riuscire a sbloccare l’operazione per l’attaccante del Genoa e superare definitivamente la concorrenza della Fiorentina. Sulla strada dei nerazzurri, però, sembrano esserci due ostacoli.

Nell’operazione, infatti, dovrebbe rientrare anche Marko Arnautovic come contropartita tecnica per i liguri, alla ricerca di un sostituto di Retegui. Tuttavia, secondo il Secolo XIX, l’austriaco avrebbe detto no al trasferimento al Genoa.

Un grattacapo per l’Inter, che si aggiunge al rifiuto del Wolverhampton alla proposta di prestito con diritto di riscatto del Genoa per Fabio Silva, come confermato da Fabrizio Romano. Il portoghese, infatti, sembrava poter essere il sostituto designato proprio di Gudmundsson.