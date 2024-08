Bisseck confonde anche i giornali: PAGELLE contrastanti

Simone Inzaghi ha puntato su Yann Bisseck da titolare, preferendolo a Benjamin Pavard, per l’esordio in Serie A della sua Inter contro il Genoa. La scelta è stata ripagata solo in parte, visto che il tedesco ha dimostrato la solita esuberanza atletica e tecnica, salvo poi cadere in una grave ingenuità finale costata il rigore del pareggio ai suoi. Queste le pagelle dei giornali:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – “Ingenuità grave e decisiva, ma non ce la sentiamo di bocciare una prestazione generosa e, a tratti, straripante. L’errore lo farà crescere. Sarà il suo anno: potenza, ma anche tecnica”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Si fa bruciare da Vogliacco, in collaborazione con Bastoni. Discreta personalità quando deve organizzare l’azione, mano galeotta che fa saltare il banco nel recupero”.

TUTTOSPORT 5,5 – “Partenza diesel, poi dopo aver chiuso bene il primo tempo, evapora”.