VIDEO – Frattesi IMPAZZISCE dopo il gol, i compagni lo calmano!

È il solito Davide Frattesi, sia in campo che nelle esultanze. Il centrocampista ex Sassuolo, entrato in campo durante Genoa-Inter al posto di Henrikh Mkhitaryan, ha offerto un ottimo contributo alla squadra propiziando il gol di Marcus Thuram con una splendida sgroppata e il successivo assist. Dopo l’attesa per la convalida della rete da parte del Var, la mezzala ha esultato alla sua maniera, nonostante i tentativi di Joaquin Correa e Marko Arnautovic di calmarlo. Di seguito il video:

