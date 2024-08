Inter, c’è l’affondo per Chiesa: “Pronta l’offerta alla Juve”

In casa Juventus continua a tenere banco il capitolo relativo a Federico Chiesa, fra i giocatori “epurati” da Thiago Motta per il nuovo progetto tecnico bianconero e ai margini della rosa. L’ex Fiorentina, infatti, non verrà convocato neppure per la prima giornata di campionato contro il Como. La sua situazione è parecchio delicata, vista la scadenza contrattuale al 30 giugno 2025 e il rischio concreto per i bianconeri di perderlo a parametro zero.

Secondo La Repubblica, alla Continassa c’è la paura che Chiesa abbia già un accordo chiuso con l’Inter proprio per arrivare a Milano da svincolato fra un anno. Ma non è tutto, perché i nerazzurri – liberandosi di Marko Arnautovic o Joaquin Correa – potrebbero tentare l’assalto low cost a fine agosto forti proprio dell’intesa con il giocatore, in modo da prenderlo subito. Secondo il quotidiano, l’offerta da sottoporre alla Juventus sarebbe pari a 10 milioni di euro.