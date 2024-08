Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Bastoni sia ai microfoni di Dazn che in conferenza stampa nell’immediato post-partita di Genoa-Inter 2-2. Il difensore nerazzurro si è soffermato su un calendario congestionato che potrebbe portare la sua squadra a giocare un massimo di 69 partite, ma anche sulle necessità di calciomercato per la Beneamata. Queste le sue parole:

“Chiaramente serve un difensore, perché non ci sarà un attimo di sosta. Con la nuova Champions e il Mondiale per Club non sappiamo neanche quando finirà la stagione: non abbiamo più Natale, non abbiamo più Capodanno, sarà una stagione lunga e servono due giocatori per ruolo“.

E in conferenza stampa: “Non c’è mai una fine a stagioni così ravvicinate, chi va in nazionale deve affrontare sforzi sia fisici che mentali. Dobbiamo adattarci a un calendario sempre più fitto, 20 giorni di pausa non si possono certo considerare una vera vacanza. Gestire mentalmente così tante partite, soprattutto con un calendario folle, che sembra non finire mai. Ma siamo qui per giocare e faremo del nostro meglio in ogni partita“.