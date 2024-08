Genoa-Inter, il CdS contro l’arbitro: “Non ci ha capito nulla”

Genoa-Inter, prima giornata di Serie A, è stata caratterizzata anche dai numerosi interventi del Var volti a correggere le decisioni prese sul campo dall’arbitro Feliciani, all’interno di una partita molto tesa e nerovsa, soprattutto nel secondo tempo.

Si parte dal rigore concesso ai nerazzurri per fallo su Marcus Thuram e poi cancellato dal Var Di Paolo, passando per il fuorigioco erroneamente segnalato sul 2-1 dello stesso francese e chiudendo con il fallo di mano di Yann Bisseck non visto dal direttore di gara e segnalato sempre con l’ausilio della tecnologia. Il giudizio del Corriere dello Sport sull’arbitro è molto duro:

“Confermiamo l’impressione che abbiamo sempre avuto: Feliciani è un arbitro di medio cabotaggio, cosa ci trovi Rocchi […] è un mistero. Sui rigori non ci ha capito nulla. In generale, gara non difficilissima, eppure manca sempre qualcosa. Manca, ad esempio, un giallo per Acerbi (calcio in faccia a Vitinha) e uno per Dumfries (Spa chiara su Vitinha). Non manca la mezza rissa finale. Male“.