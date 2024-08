Inter, novità sul difensore: blitz a sorpresa in Spagna

L’orientamento dell’Inter è chiaro: arriverà un nuovo difensore mancino prima della fine del calciomercato, in modo da offrire un’alternativa ad Alessandro Bastoni. Com’è noto da diverse settimane, l’innesto sarà giovane e in linea con le linee guida stilate da Oaktree.

Il favorito numero uno sembra essere Tomas Palacios, classe 2003 in prestito all’Independiente Rivadavia ma di proprietà del Talleres. Il caso ha voluto che questa notte a sfidarsi in Argentina siano state proprio le due squadre appena citate, all’interno di una partita per la quale Palacios non è stato convocato proprio per ragioni di mercato.

Come riporta Tuttosport, la situazione intorno al mancino è particolarmente complessa ed è emersa anche dall’incontro tenutosi in occasione della partita fra le due dirigenze. L’Independiente Rivadavia può infatti acquistare subito il 50% del cartellino di Palacios versando 2 milioni di euro e prendersi l’intero cartellino nel 2025 pagando al Talleres la stessa cifra. L’Inter, dunque, deve trattare con entrambi i club ed è pronta a offrire 6 milioni di euro per l’argentino.

Il quotidiano torinese afferma però che il club nerazzurro continua a guardarsi intorno anche per altri nomi, vista la concorrenza che si sta creando per Palacios. Sull’argentino ci sono due club tedeschi, ovvero Stoccarda e Borussia Monchengladbach, e nelle ultime ore si teme un possibile inserimento della Liga. L’intermediario con il mandato europeo per la cessione del difensore ha trascorso infatti l’ultima settimana in Spagna e non è da escludere che abbia incontrato qualche club della penisola iberica interessato a Palacios (qui il nostro identikit).