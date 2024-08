Bastoni ANNUNCIA il nuovo colpo di mercato dell’Inter

Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Genoa-Inter, esordio in Serie A dei nerazzurri terminato 2-2. Il difensore interista ha parlato dell prestazione della squadra, ma si è soffermato anche sul mercato, confermando la necessità di un nuovo acquisto nel reparto arretrato.

Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Saremmo stati più felici con una vittoria, ma non facciamo drammi. Non iniziamo a dire cose non vere. Siamo soddisfatti. Abbiamo concesso cose che normalmente non concediamo, ma non c’è nessun tipo di problema”.

CONCENTRAZIONE – “Tiri verso la nostra porta non li ricordo. Abbiamo concesso gol su due errori nostri, che chiaramente condizionano mentalmente la partita. Giochiamo tante partite e non è semplice essere sempre collegati mentalmente. Dal punto di vista fisico quasi tutti hanno giocato Europei e Copa America e siamo tornati tutti dopo 20 giorni. Siamo alla prima partita e non dobbiamo fare drammi. Sono molto fiducioso sul nostro gruppo”.

NUOVO DIFENSORE –“Il mio vice? Chiaramente serve, perché non ci sarà un attimo di sosta. A differenza delle altre annate non abbiamo nemmeno Natale e Capodanno. Abbiamo tante competizioni e servono due giocatori forti per ogni ruolo”.