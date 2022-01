Covid, il direttore dell’AUSL di Bologna: “Difficile che si giochi, verso stop alle attività”

I nerazzurri sono però partiti per la sfida del Dall'Ara

Otto giocatori positivi nel Bologna e tre nell'Inter: il bilancio, alla vigilia di Bologna-Inter, è questo, a cui va aggiunto anche il fatto - non esattamente secondario - che l'Inter, per la trasferta bolognese, sarebbe già partita da qualche minuto. Nel mentre, sulla situazione attorno alla partita e alla prossima giornata in Serie A, tira brutta aria: e questo non solo perché le ASL di Torino e Udine - citiamo alcuni esempi - ha bloccato rispettivamente il Torino e l'Udinese (impedendo alle due squadre le trasferte a Bergamo e a Firenze) o perché la Salernitana ha un numero di positivi addirittura in doppia cifra e metà squadre saranno costrette a giocare con metà Primavera.