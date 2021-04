Bologna-Inter, Hakimi (Inter TV): “Siamo sulla strada giusta. Il Bologna è una squadra forte”

Calcio di inizio alle ore 20:45 per il posticipo tra Bologna e Inter. I nerazzurri, visto il pareggio interno del Milan contro la Sampdoria, hanno l’occasione di volare a +8 dai rossoneri secondi in classifica. Nel consueto prepartita Achraf Hakimi ha parlato ai microfoni di Inter TV analizzando la partita che andrà in scena tra poco. In seguito le parole.

L’ANALISI – “Penso che stiamo bene e siamo in una strada in cui dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare a lavorare e a fare quello che stiamo facendo. Dobbiamo difendere bene insieme e dopo attaccare bene e segnare perché sappiamo che il Bologna è una squadra forte e offensiva. La doppietta dell’andata è stata unica ma prima devo pensare a difendere e poi ad attaccare, spero di segnare“.

