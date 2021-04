Serie A, Torino-Juventus 2-2: Ronaldo in extremis risponde alla doppietta di Sanabria. La classifica aggiornata

Termina 2-2 il derby di Torino tra i granata e la Juventus. Arriva Cristiano Ronaldo in extremis a regalare 1 punto ai bianconeri in classifica. Il match è iniziato con il vantaggio della squadra di Pirlo con Federico Chiesa al 13′. Al 27′ il Torino pareggia con Sanabria, dopo che non gli era stato concesso un rigore per fallo di De Ligt su Belotti.

Il secondo tempo si apre con la rete di Sanabria, per la sua doppietta, al 49′: Toro in vantaggio per 2-1. In extremis, poco prima del fischio finale la Juventus trova la rete con Cristiano Ronaldo. La rete era prima stata annullata per fuorigioco e poi assegnata per un controllo da parte del VAR.

In attesa del match tra Bologna e Inter alle 20.45, ecco qui di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo questo risultato.

