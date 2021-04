Lukaku da record: 20 gol in campionato per due anni di fila con l’Inter. E’ il settimo nella storia

Romelu Lukaku ha ripreso da dove ha lasciato. L’attaccante belga ha sbloccato il match del Dall’Ara tra Bologna e Inter, siglando così il suo 20esimo gol in campionato.

Con questa rete, come riportato da Opta, Big Rom è diventato il 7° giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni consecutive con la maglia dell’Inter, dopo grandi leggende nerazzurre come Giuseppe Meazza, Amedeo Amadei, Roberto Boninsegna, Mauro Icardi, Stefano Nyers e Christian Vieri.

