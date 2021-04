Bologna-Inter, le formazioni UFFICIALI: dentro Ranocchia e Young

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio del match tra Bologna e Inter, valido per la 29esima giornata di Serie A, in programma alle 20.45 allo stadio Dall’Ara. Antonio Conte e Sinisa Mihajlovic hanno scelto i rispetti undici da schierare in campo e sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Antonio Conte dovrà fare a meno di Ivan Perisic sulla fascia sinistra a causa di un affaticamento muscolare. Mancheranno anche Kolarov, per la stessa causa del croato, e D’Ambrosio, guarito solo oggi dal Covid-19.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-INTER

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrrow. All. Mihajlovic

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

