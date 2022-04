Bologna-Inter, Inzaghi: “Gol di Arnautovic, troppi errori. Ora dovremo vincerle tutte”

Le parole del tecnico nerazzurro

A pochi minuti dal fischio finale di Bologna-Inter, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha commentato il risultato del match ai microfoni di DAZN: “C’è delusione come è normale che sia quando si perde in questo modo. Radu ha fatto un errore come lo posso fare io da allenatore. Ora bisogna affronta una partita per volta con una finale inclusa”