Bologna-Inter, le PAGELLE: Radu imperdonabile, nerazzurri frenetici

I voti dei giocatori nerazzurri

RADU 4 - L'errore è imperdonabile, senza se e senza ma. Non aveva mai giocato in campionato, vero, ma l'errore è pesante e grave.

DE VRIJ 5,5 - Su Arnautovic è praticamente nullo. L'austriaco anticipa quasi sempre e sull'1-1 poteva forse schierarsi meglio in difesa e non lasciare solo Dimarco.

DIMARCO 5,5- In attacco non si discute ma sul gol di Arnautovic si fa sovrastare dall'ex Inter. Prova il tiro in cinque occasioni diverse, non riesce ad infilare Skorupski. É l'anima dell'Inter, soprattutto nel secondo tempo ma l'errore pesa.(70' D'AMBROSIO 6 - Tanta volontà, come al solito.)