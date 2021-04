Bologna-Inter, Perisic è out: come cambia la formazione. De Vrij solo in panchina?

Doppio forfait a sorpresa per l’Inter in vista del match di domani sera contro il Bologna. Antonio Conte infatti dovrà rinunciare ad Ivan Perisic ed Alexandar Kolarov. I due nerazzurri saranno out per affaticamento, così come Danilo D’Ambrosio ancora positivo al Covid. Sono invece partiti con la squadra sia Stefan De Vrij che Arturo Vidal.

Come cambia dunque la formazione? Con Perisic che non potrà agire sulla corsia di sinistra è ballottaggio tra Ashley Young e Matteo Darmian per prendere il suo posto: un autentico 50-50, con la sensazione che il mister scioglierà il dubbio solo poco prima del match. Per gli altri nessun cambiamento all’orizzonte. Nonostante la convocazione di De Vrij infatti è ancora Andrea Ranocchia il favorito per partire dall’inizio.

