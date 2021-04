CdS – Da Lukaku a Barella e Bastoni: mezza Europa vuole l’Inter

Le prestazioni dei giocatori dell’Inter sono sotto gli occhi di tutti: i big nerazzurri sono cercati dalle grandi d’Europa. Come riporta il Corriere dello Sport, nel calcio condizionato economicamente dal Covid-19, è inevitabile che si pensi a delle cessioni dal mercato per poter equilibrare i bilanci. Tra i possibili sacrifici, Lukaku è ritenuto incedibile dalla società nerazzurra: la valutazione che gli dà l’Inter è di 120 milioni di euro e, per adesso, solo City e Barcellona timidamente hanno mostrato interesse per il belga. Pochi hanno la possibilità economica di acquistare Big Rom: i nomi sono altri.

Si parla soprattutto di club inglesi, i più ricchi nel calcio europeo: oltre Manica, i nomi che circolano sono quelli di Brozovic, Skriniar, Eriksen, Bastoni, oltre a quello di Lautaro. Su Barella ci sono Atletico Madrid e Bayern Monaco, e anche Hakimi e de Vrij suscitano grande interesse. Cosa inevitabile vista la grande stagione dell’Inter. Riuscire a tenere tutti sembra complicato ma cedere un giocatore importante non vuol dire, per forza, indebolirsi: la capacità di un grande club deve essere quella di riuscire a capitalizzare le cessioni, investendo bene nel mercato. Quest’estate vedremo se le sirene che arrivano dall’estero avranno delle conferme.

