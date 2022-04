Bologna-Inter, ricorso respinto: si dovrà giocare sul campo

Niente vittoria a tavolino nonostante la ragione fosse nerazzurra

Finalmente, dopo tanta attesa, è arrivato il verdetto del ricorso dell'Inter per la partita del 6 gennaio contro il Bologna. Il match venne rinviato a causa di un focolaio Covid nei felsinei. Il club nerazzurro tuttavia, a causa di alcune incongruenze nelle azioni del Bologna (inseriti nella lista necessaria al rinvio giocatori che non erano nemmeno in Italia) ha chiesto con insistenza il 3 a 0 a tavolino.