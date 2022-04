Inzaghi, testa già al Derby: con lo Spezia spazio al turnover

I piani del tecnico nerazzurro

Per l' Inter iniziano due settimane di fuoco, tanto per cambiare. Con il ricorso respinto per la gara contro il Bologna , nelle prossime due settimane l'Inter giocherà 5 partite, decisive per l'estio finale della stagione. Ora che la squadra si è rimessa in carreggiata infatti, Inzaghi vuole puntare allo Scudetto con nuove convinzioni, a cominciare dalla partita con lo Spezia. Secondo La Gazzetta dello Sport però, il tecnico ha deciso di prendersi qualche rischio.

Contro i liguri infatti è molto probabile che Inzaghi opti per un turnover piuttosto ampio, così da poi giocarsela con i titolarissimi nel Derby di Coppa Italia con il Milan. La scelta però non è da fraintendersi con una preferenza alla Coppa rispetto al campionato, anzi. Semplicemente, vista la piega presa dalla stagione dopo il derby perso immeritatamente in campionato, l'allenatore ha capito che battere i rossoneri potrebbe annichilirli psicologicamente anche in chiave tricolore. Contro lo Spezia quindi davanti ad Handanovic spazio a D'Ambrosio sul centrodestra al posto dell'infortunato De Vrij, con Skriniar centrale e Bastoni a sinistra. A centrocampo sulla fascia destra si rivedrà Darmian, con in mezzo i titolari Barella, Brozovic e Calhanoglu. A sinistra invece quasi sicuro l'esordio dal primo minuto di Gosens. In attacco, accanto al confermato Correa rientrerà Lautaro dalla squalifica, con Dzeko tenuto a riposo.