Bologna-Inter, caos distinte: vittoria a tavolino per i nerazzurri

La situazione senza precedenti

Bologna-Inter non si è giocata eppure non è finita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti la mancata disputa causa covid della partita potrebbe ancora avere lunghi strascichi per colpa di una disattenzione dei padroni di casa.

Per tutti infatti la vittoria a tavolino che verrà assegnata d'ufficio all'Inter verrà poi revocata dopo il ricorso del Bologna ed il match si rigiocherà. Esattamente come successo a suo tempo con Juventus-Napoli e come accadrà con gli altri match non disputati di questa giornata. Questo caso però potrebbe essere diverso. Il Bologna infatti ieri ha fatto circolare, consegnandole all'arbitro e all'Inter, le distinte di gioco, ossia le liste di giocatori e dirigenti presenti alla gara, di fatto dicendo "presente" e poi non presentandosi. Si tratta probabilmente di una svista, di un errore di procedura. Il documento ormai viene preparato la sera prima sul sito della Lega ed i dirigenti del Bologna sostengono di averne caricata una bozza nel caso la partita si fosse disputata l'indomani. Questa bozza però è rimasta lì ed è stata poi consegnata all'ufficiale di gara.