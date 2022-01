Mercato – Inter, ora o mai più: l’agente di Alvarez è a Milano

Ore decisive per il gioiello argentino

L'agente di Alvarez, Hidalgo, ha iniziato un tour per l'Europa per valutare le varie proposte per il proprio assistito. Il procuratore ha già fatto tappa in Spagna ed in Inghilterra e ieri è atterrato anche a Milano per ascoltare le proposte di Inter, secondo La Gazzetta dello Sport in vantaggio, e Milan. Hidalgo si tratterrà in città qualche giorno, cercando di piazzare al meglio il proprio assistito. Manchester United ed Atletico Madrid si sono già fatte avanti ed il tempo stringe: il contratto dell'attaccante scade a dicembre 2022 ed il River vuole incassare almeno i 20 milioni della clausola, piuttosto che perderlo a 0.