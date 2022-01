Dzeko, il giorno della verità: se negativo può giocare con la Lazio

In casa Inter c'è ottimismo sul rientro

Pietro Magnani

Edin Dzeko è stato senza dubbio sinora una della armi in più dell'Inter di Inzaghi. Arrivato in punta di piedi con l'enorme onere di sostituire Lukaku, non solo ha mantenuto una buonissima media goal in campionato, ma ha anche regalato gli ottavi di Champions League ai nerazzurri con una doppietta decisiva. Il Covid però ha fermato il gigante bosniaco, che però punta a stringere i tempi.

Come riportato da Tuttosport, Dzeko ha avuto sintomi molto lievi dopo aver contratto la variante Omicron e si è continuato ad allenare a casa per non perdere la condizione. Il numero 9 nerazzurro potrebbe addirittura rientrare già per la prossima giornata contro la Lazio. C'è ottimismo in casa Inter ed oggi sosterrà il tampone decisivo: qualora risultasse negativo sarebbe arruolabile per la partita contro i biancocelesti.

Se tutto dovesse andare per il meglio, Dzeko potrebbe tornare subito ad allenarsi con i compagni. Starà poi a Inzaghi valutarne la condizione in vista delle prossime partite. Probabile che, in caso di tampone negativo, con la Lazio si accomodi inizialmente in panchina, partendo poi di nuovo titolare in Supercoppa contro la Juventus.