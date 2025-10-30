Bordata di Mkhitaryan a Lukaku sull’addio dall’Inter

Da pochi giorni, Mkhitaryan ha presentato ufficialmente il suo nuovo libro “La mia vita sempre al centro. Il viaggio di un ragazzo armeno tra determinazione e sacrificio”. Il centrocampista dell’Inter ha raccontato le tappe principali della sua carriera da calciatore, dall’infanzia trascorsa in Armenia sino a diventare uno dei calciatori più ambiti in Europa.

Mkhitaryan ha scelto di raccontare anche alcuni momenti significativi della sua esperienza in maglia nerazzurra, tra cui anche l’inizio ricco di incertezze della stagione dell’ultimo scudetto dell’Inter. Tra addi inaspettati e mancati ritorni, l’armeno ha citato anche l’episodio che vide protagonista Romelu Lukaku e sul quale ha fatto intendere chiaramente il suo pensiero.

Questo un passaggio del suo libro: “Qualche punto interrogativo si presentava, pensando ai primi giorni di ritiro. Gli allenamenti sono iniziati e vedevo che tanti giocatori erano in scadenza di contratto e altri non volevano rimanere. Non sapevamo che cosa ci riservasse il futuro. L’abbiamo scoperto man mano, tra cessioni e acquisti, arrivi e partenze: al principio della stagione 2023-2024 assomigliavano a un enorme puzzle di mercato. In uscita tre portieri (Onana, Handanovic e Cordaz) e in entrata altrettanti (Sommer, Audero e Di Gennaro). Dentro Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Cuadrado, Frattesi, Arnautovic, Thuram, oltre al rientro di Sanchez. Fuori D’Ambrosio, Skriniar, Brozovic, Gagliardini, Gosens, Dzeko, Lukaku. Con Dzeko ceduto per far posto a Lukaku, che poi ha deciso di non vestire la nostra maglia (e, sulla sua scelta, preferisco non aggiungere una sola altra parola)”.