Dal salto all’Inter all’esonero al Genoa: Vieira ora rischia

Dopo una prima grande annata sulla panchina del Genoa, Patrick Vieira la scorsa estate era entrato nella lista dei candidati valutati dall’Inter per la propria panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi. Il tecnico francese era stato individuato come alternativa alle prime due opzioni: Cesc Fabregas da una parte e Cristian Chivu dall’altra.

Ad un certo punto, dopo il no del Como a liberare lo spagnolo, l’attuale allenatore del Genoa sembrava addirittura avanti nelle quotazioni rispetto a Chivu. Alla fine, però, l’Inter ha puntato tutto sul tecnico rumeno: profili molto apprezzato dalla società e soprattutto già noto all’intero ambiente per via dei suoi precedenti in panchina nel settore giovanile nerazzurro e alla guida della formazione Primavera.

Dalla possibilità di allenare un top club come l’Inter, all’incubo di poter essere esonerato dal Genoa: dopo nove giornate di campionato sono solamente tre i punti in classifica raccolti dalla squadra di Vieira che ieri ha perso in casa lo scontro diretto con la Cremonese per 0-2.

In questo momento, pare che la posizione del tecnico sia ancora salda alla guida del Grifone. Allo stesso tempo, come spiegato da Alfredo Pedullà, le prossime due sfide di campionato contro Sassuolo e Fiorentina potrebbero fare la differenza. Qualora il Genoa non dovesse dare segnali di ripresa, non è per niente escluso un ribaltone in panchina prima della sosta di novembre.