Josep Martinez torna ad Appiano dopo l’incidente

Josep Martinez quest’oggi ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dove si è allenato con il resto dei compagni. A due giorni esatti dal tragico incidente, il portiere spagnolo ha deciso di tornare alla ‘normalità’, rinunciato ai giorni di riposo che l’Inter gli aveva concesso per consentirgli di riprendersi senza alcuna fretta dallo shock vissuto.

A riportarlo è il giornalista de la Repubbica, Franco Vanni, il quale ha precisato che anche nella giornata di ieri Martinez era passato alla Pinetina. L’Inter, che sin dal primo istante dall’incidente in cui un 81enne ha perso la vita ha mostrato vicinanza sia al portiere che alla famiglia della vittima, valuterà il suo stato d’animo da qui ai prossimi giorni, grazie anche all’affiancamento di uno psicologo.

Ad oggi, in ogni caso, è molto complicato prevedere se l’ex Genoa sarà convocato o meno per il lunch match di domenica contro il Verona.