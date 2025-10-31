VIDEO-Coppa Italia, ottavi per l’Inter U23: gol folle al 90’

Procede a gonfie vele la stagione dell’Inter U23 che, oltre a cammino molto buono in campionato, ora si è presa un posto d’onore anche in Coppa Italia Serie C. I giovani nerazzurri sono riusciti a piegare 1-2 l’Ospitaletto e a prendersi così il pass per gli ottavi di finale di questa competizione nazionale. Nel prossimo turno ci sarà la sfida al Renate.

Per la squadra di Stefano Vecchi è stato decisivo il colpo di testa di Alexiou al 90’ che ha regalato il successo all’Under 23. Il gol incredibile del difensore greco all’ultimo respiro permette all’Inter di superare gli avversari che avevano trovato il pari pochi minuti prima. Il primo gol nerazzurro è invece di David al 57’, qui sotto tutti gli highlights.