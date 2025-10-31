Non solo un Sucic all’Inter: c’è la trattativa per il secondo

Uno degli uomini del momento in casa Inter è senza dubbio Petar Sucic che è stato in grado di segnare un gol bellissimo nell’ultima sfida giocata dai nerazzurri di Cristian Chivu, in casa contro la Fiorentina. Per il centrocampista croato si è trattato del suo primo gol in Serie A e ha rappresentato, senza dubbio, una gioia immensa.

Quello di Petar Sucic è uno dei migliori innesti dell’Inter nel corso dell’ultima estate e adesso sembra proprio che la dirigenza stia pensando di replicare il colpo. In che modo? Andando a comprare suo cugino Luka che gioca nella Real Sociedad. Sembra infatti che il centrocampista classe 2002 sia finito nel mirino degli scout nerazzurri.

Lo riferisce il direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, che spiega come Luka Sucic sia un nome finito nei radar dell’Inter ma che sia anche già obiettivo di altri grandi club europei. Sta crescendo bene con la Real Sociedad e se i nerazzurri vorranno prenderlo potranno provare a far leva sul cugino Petar che a Milano si trova molto bene.