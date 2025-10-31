Dalla Spagna: cambio di piani del Real Madrid su Nico Paz

Uno dei tormentoni in casa Inter per i primi mesi del 2025 è stato, senza interruzione, Nico Paz. Il fantasista del Como è uno dei giocatori di maggior talento di tutta la Serie A e proprio per questo motivo il suo prezzo è lievitato alle stelle, diventato in fretta irraggiungibile per le casse dei nerazzurri cha hanno poi puntato su altri profili.

Inoltre, sul talento classe 2004 c’è sempre l’ombra del Real Madrid che potrebbe nel 2026 e nel 2027 pagare una cifra già concordata col Como e riprenderselo. Secondo quanto ripotato dalla Spagna, questo scenario non sembra però essere più del tutto certo. Alcuni dubbi vengono infatti svelati dal media iberico Fichajes.net.

Si legge infatti che il Real potrebbe prendere in considerazione l’idea di fare una bella plusvalenza. Vengono nominati grandi club, fra cui anche l’Inter, che possono essere pronti alla grande offerta per Nico Paz e lui potrebbe quindi salutare il Como. Al club spagnolo andrebbe poi una grossa percentuale della rivendita incassata dai lariani per l’argentino.