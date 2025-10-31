Biasin SVELA: “Bisseck chiede la cessione? Ecco la verità”

Nelle scorse settimane, dopo un inizio di stagione in cui lo spazio in campo era stato poco, erano emerse voci di mercato dalla Germania riguardo un possibile addio all’Inter per Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco sembrava voler salutare a gennaio per giocare con continuità in questa stagione che porta al Mondiale.

Tuttavia, come rivela Fabrizio Biasin su Cronache di Spogliatoio, non risultano richieste di cessione da parte di Bisseck al club nerazzurro. Adesso il classe 2000 sta studiando con Chivu e il suo staff le giuste mosse per diventare importante anche come centrale di difesa. Queste le rivelazioni del giornalista esperto di Inter:

“Da quello che mi dicono, Bisseck non ha mai chiesto di andare via. Sa che in questo momento non ha davanti uno discontinuo come il Pavard dell’anno scorso, che una partita la giocava e due si fermava. Ora ha davanti Akanji che è una sicurezza per l’Inter e quindi lo spazio per lui è limitato. L’idea che lo accompagna è che possa trovarlo al centro della difesa, magari già in questa stagione, ma ancora di più in futuro. Partirà almeno uno dei due esperti lì in mezzo (Acerbi e De Vrij, ndr) e per lui può essere una bella prospettiva”.