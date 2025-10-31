Annuncio Lautaro: sconta un turno di riposo in questa gara
La scelta forte dell'Inter
Prosegue il periodo complicato dell’Inter in termini di calendario visto che, in pochi giorni, la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare ancora tantissime partite, una attaccata all’altra. Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà domenica sul campo del Verona per la Serie A, subito dopo in campo col Kairat in Champions League e poi ancora campionato contro la Lazio.
Per questa ragione, Chivu deve decidere come muoversi e quali scelte fare per gestire al meglio le energie del suo gruppo. Uno dei giocatori che potrebbe anche riposare è Lautaro Martinez, come rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il capitano dell’Inter dovrebbe infatti prendersi un turno di riposo in una partita già scelta dall’allenatore.
Secondo il quotidiano, il numero 10 argentino verrà tenuto a riposo mercoledì per la partita in casa a San Siro in Champions League contro il Kairat. Scelta forte di Chivu che può rinunciare a un giocatore chiave della sua squadra, in una gara da vincere a tutti i costi. Lautaro è inoltre il capocannoniere in Europa fin qui per l’Inter.