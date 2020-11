Borussia M-Inter, la probabile formazione schierata da Conte: torna la LuLa, possibile staffetta sulle fasce

Dopo aver ritrovato gioco e prestazione, l’entusiasmo generato dalla vittoria sul Sassuolo proietta l’Inter alla sfida delicatissima di domani sera contro il Borussia M’Gladbach. La squadra di Antonio Conte sa benissimo che, per rimanere ancorata alla speranza qualificazione per gli ottavi di Champions League, l’unico risultato contemplabile è il successo. Senza i tre punti, infatti, la formazione nerazzurra sarebbe aritmeticamente fuori con una giornata d’anticipo.

Per quanto riguarda le ultime di formazione, in virtù dell’assenza di Arturo Vidal sarà il rientrante Marcelo Brozovic a completare il centrocampo con Barella e Gagliardini. Conte, poi, si affida alle certezze con Skriniar-de Vrij-Bastoni davanti a Samir Handanovic, rilanciando la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in avanti. Possibile avvicendamento sulle fasce dove Hakimi ed Ashley Young potrebbero far rifiatare Darmian e Perisic.

BORUSSIA M-INTER, PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

