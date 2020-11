TS – Tiene banco il vice-Lukaku: Milik o Giroud, con due operazioni economicamente differenti

Una delle necessità più impellenti in vista della prossima finestra di mercato per l’Inter è indubbiamente l’acquisto di un attaccante di notevole caratura che possa ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Senza il belga, infatti, le prestazioni dei nerazzurri calano drasticamente di rendimento: gli occhi, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono sempre su Olivier Giroud ed Arkadiusz Milik.

Le operazioni per ingaggiare il francese o il polacco, però, sono economicamente molto diverse una dall’altra. Per quanto riguarda il numero 12 del Chelsea, l’opzione sarebbe quella di provare un ingaggio alla Ashley Young, vale a dire un prestito semestrale con l’inserimento di un diritto o di un obbligo di riscatto. Il Napoli, invece, chiede 18 milioni per liberarsi di Milik, pressappoco la stessa cifra che i partenopei devono all’Inter per riscattare Politano: accordo all’orizzonte?

