Borussia M-Inter, Lukaku(Sky): “Sto vivendo il periodo migliore della carriera, ma dobbiamo ancora crescere”

L’Inter di Antonio Conte in terra tedesca soffre oltremisura, nonostante una buona prestazione, ma riesce a strappare 3 punti fondamentali per continuare a coltivare il sogno degli ottavi di Champions League vincendo 3 a 2 contro il Borussia M. Grande protagonista, come sempre, Romelu Lukaku.

Queste le parole del colosso belga nel post partita ai microfoni di Sky: “Come ho sempre detto io sono solo uno di 25, ci sono tanti calciatori con più esperienza di me. La mia motivazione ogni giorno è fare il meglio per l’Inter. I miei compagni mi hanno fatto crescere tantissimo, è grazie a loro se questo è stato l’anno e mezzo migliore della mia carriera per prestazioni. Devo ringraziarli”.

“Stiamo crescendo, ma sul 3 a 1 non dobbiamo prendere goal così, siamo stati fortunati sul fuorigioco del pareggio. Stiamo crescendo, siamo un gruppo giovane e vittorie così aiutano a fare il passo successivo”.

“Prima dell’1 a 1 ero un po’ arrabbiato con la difesa perché potevamo andare 2 contro 2 con i loro difensori. Dobbiamo prenderci rischi del genere in certe partite”

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”font-size: 300%;”><a style=”color: #ff0000;” href=”http://bit.ly/3aG15pg”>Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi</a></span></strong></span></p>

<p style=”text-align: center;”><img class=”aligncenter size-full wp-image-173267″ src=”https://images2-gazzanet.gazzettaobjects.it/wp-content/uploads/sites/13/2020/07/freccia-giu.png?v=20201203175300” alt=”freccia” width=”194″ height=”256″ /></p>