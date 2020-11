Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte su Barella, Bastoni e D’Ambrosio

Con la gara di stasera contro la Bosnia si chiuderà anche la sosta delle nazionali per l’Italia di Roberto Mancini (anche se in panchina siederà ancora il vice Alberico Evani). Dopo le agevoli vittorie contro Estonia (4-0) e Polonia (2-0), gli azzurri cercheranno di fare tre su tre per accedere alla fase finale di Nations League. Pochi minuti fa sono uscite le formazioni ufficiali del match: nessuno sconto per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, che partiranno ancora da titolari. In panchina, invece, il terzo nerazzurro presente col gruppo, Danilo D’Ambrosio.

Le formazioni ufficiali di Bosnia-Italia

BOSNIA (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Nastic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hazdic, Gojak. All. Bajevic.