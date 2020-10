Brozovic non è più un insostituibile, e la Gazzetta suona l’allarme: “Soffre psicologicamente questa situazione”

Ci sono passati (quasi) tutti, tra i calciatori, non è una novità: si tratta, semplicemente, di una situazione con cui fare i conti e che va gestita nel migliore dei modi, per evitare possibili grane già in questo periodo, fine ottobre-inizio novembre, un arco di tempo di una ventina di giorni – i prossimi – che diranno molto su quello che sarà il prosieguo della stagione dell’Inter. Marcelo Brozovic non è più un titolare inamovibile dell’Inter, ecco qual è la situazione cui si accennava sopra: lo è stato negli ultimi anni e non sarà così d’ora in avanti, in adeguamento a una situazione che vede il centrocampo dell’Inter, oggi, al netto dei momentanei indisponibili, certamente rimpinguato rispetto alla scorsa stagione.

A sottolineare la perduta indiscussa titolarità di Brozovic nello scacchiere di Conte per il centrocampo, questa mattina, è stata La Gazzetta dello Sport, in un pezzo in cui veniva analizzata appunto la situazione dell’Inter in mediana. Impossibile, dunque, non parlare del croato, di cui si è scritto in questi termini: “Brozovic (…) soffre psicologicamente l’idea di non sentirsi titolare inamovibile, come è stato per le ultime due stagioni e mezza”. Il che potrebbe rappresentare un problema, ovviamente. Da spegnere prima che possa eventualmente deflagrare.

