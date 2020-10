Tuttosport sul centrocampo dell’Inter: “A Conte manca come il pane un Kanté. Così Vidal si deve snaturare”

Il concetto è già stato messo sul piatto, se ne è discusso varie volte e comunque non se ne esce: all’Inter manca un calciatore come N’Golo Kanté. Lo si dice da prima della fine del calciomercato e lo ribadisce oggi Tuttosport: all’Inter manca uno come Kanté, e la mancanza di Kanté induce altri giocatori – leggi Vidal – a farne le veci e a snaturare se stessi e il proprio modo di giocare, facendo registrare mancanze nelle mancanze pronte ad acuirsi qualora, per giunta, la forma fisica, in determinate occasioni, non sia delle migliori. Proprio come sta accadendo in questo periodo.

E l’analisi di Tuttosport, pubblicata nell’edizione odierna del quotidiano torinese, parte proprio da qui: “Quanto sta accadendo dimostra come all’Inter manchi come il pane un Kanté, ovvero un giocatore in grado di fare da schermo davanti alla difesa meglio di quanto riuscito a Vidal (che, a corredo, viene perso come incursore, specialità che riesce meglio al cileno)”, si legge.

