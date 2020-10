Genoa-Inter, le probabili formazioni: torna Bastoni, spazio a Darmian. Barella in vantaggio su Eriksen

La gara di Champions League con il Borussia Mönchengladbach è in archivio da poco, ma per l’Inter è già giunta l’ora di tornare nuovamente in campo. Domani la formazione di Antonio Conte sarà infatti impegnata allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa nella sfida valevole per la quinta giornata di Serie A, in programma alle ore 18.

Difficilmente Antonio Conte recupererà Achraf Hakimi, risultato negativo oggi al tampone ma che attende la conferma da un ulteriore test eseguito oggi, ma potrà schierare dal primo minuto Alessandro Bastoni, ormai guarito da diversi giorni. Probabile l’impiego dal primo minuto di Matteo Darmian, che ha convinto nell’impegno europeo, con Nicolò Barella in vantaggio su Eriksen nella trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-INTER:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Cyzborra; Pandev, Shomurodov. All. Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Martinez, Lukaku. All. Conte