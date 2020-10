Genoa-Inter, le probabili formazioni: confermato Darmian, Bastoni titolare. La scelta su Eriksen

L’Inter oggi è chiamata alla trasferta di Genova, dove i ragazzi di Antonio Conte cercheranno di rialzare la testa dopo il passo falso nel derby. Non sarà una gara semplice, complici anche le assenze forzate per via dell’emergenza sanitaria in corso. Il tecnico sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida contro il Genoa, che andrà in scena alle ore 18 allo stadio Marassi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in attacco torna titolare Lautaro Martinez al fianco dell’irremovibile Romalu Lukaku. Nel 3-4-1-2, sulla trequarti dovrebbe agire Eriksen, titolare anche nell’ultima partita di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Anche Darmian dovrebbe essere tra gli undici di partenza sulla corsia di destra, con Perisic che occuperà la fascia opposta. Vidal e Barella completeranno il centrocampo, mentre difesa dovrebbe esserci il ritorno di Bastoni.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter:

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Cyzborra; Pandev, Pjaca. All. Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Barella, Perisic; Eriksen; Martinez, Lukaku. All. Conte

