Brozovic rifiuta il Real Madrid: il retroscena dopo la firma con l’Inter

Il centrocampista croato ha rifiutato un'offerta da parte dei Blancos

Ma la notizia è che, come sempre riporta la testata torinese, Brozovic avrebbe detto di no al Real Madrid dove a sponsorizzarlo c'era il suo connazionale Luka Modric. A Madrid erano convinti che il nerazzurro avesse tutto per diventare una delle stelle della rosa. Ma Brozovic, come detto, ha rifiutato: preferisce la centralità che solo all'Inter può trovare.