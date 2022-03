Verso Torino-Inter, si ferma Brozovic: non convocato, lascia il ritiro di Appiano

Scelta precauzionale di mister Inzaghi

Doccia fredda in casa Inter a poco più di ventiquattro ore alla sfida di domani contro il Torino: secondo quanto riporta Marco Barzaghi di Sky Sport, infatti, Marcelo Brozovic non sarà convocato per la trasferta torinese, con il giocatore che ha già lasciato il ritiro nerazzurro di Appiano Gentile. Una scelta precauzionale, a quanto pare: il giocatore non sarebbe al 100% e Simone Inzaghi preferisce non rischiarlo, evitando anche di portarselo in panchina, con il giocatore che non partirà quindi insieme al gruppo per la trasferta.