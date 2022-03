Tra campo e mercato: Toro, occhi su Pinamonti e Radu. Sono loro le pedine per Bremer?

Marotta studia la strategia per il brasiliano

Lorenzo Della Savia

Qualche tempo fa, contro il Sassuolo, gli osservati speciali erano Scamacca e Frattesi: domani sera, contro il Torino, il copione sarà più o meno lo stesso, ma al centro delle attenzioni ci sarà Gleison Bremer, difensore che - insieme ai due neroverdi - è a tutti gli effetti al centro dei desiderata di Marotta per la prossima stagione, per andare a ritoccare ulteriormente verso l'alto la qualità della rosa dell'Inter in continuità con il progetto vincente avviato ormai da diverso tempo. E l'edizione odierna di Tuttosport ricorda come quella di domani sarà una serata importante tra campo e mercato, con gli scout nerazzurri che saranno certamente impegnati nel visionare il difensore granata.

Ma c'è di più. Il quotidiano torinese, infatti, individua due nomi che potrebbero rientrare a pieno titolo nei discorsi tra Inter e Torino e che si candidano a fungere da sostanziali contropartite rispetto all'eventuale ingresso di Bremer nella rosa nerazzurra. A tal proposito, il ds del Torino Davide Vagnati ha messo nel mirino anzitutto Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito all'Empoli. Ma quello dell'attaccante non è il solo nome nel mirino del Torino: a piacere, infatti, c'è anche Ionut Radu, portiere, chiuso in panchina per questa e per le prossime stagioni, e che medita l'addio.

Due profili che l'Inter avrebbe interesse a smobilizzare - magari definitivamente - per attrarre in rosa un giocatore su cui tutti intendono puntare fortemente. E per il quale, ricordiamo, la concorrenza non manca.