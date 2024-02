Buchanan all’esordio con l’Inter: il piano di Inzaghi

Arrivato ad inizio gennaio per rimpiazzare la lunga assenza di Juan Cuadrado, Tajon Buchanan sta ancora aspettando di vivere i suoi primi minuti ufficiali con la maglia dell’Inter. L’esterno canadese è sbarcato a Milano nel momento forse più delicato della stagione nerazzurra ed ha comprensibilmente pagato un primo periodo di adattamento al calcio italiano.

Questa sera contro la Salernitana, nel match in programma a San Siro alle 21.00, l’ex Bruges potrebbe però finalmente indossare per la prima volta davanti ai suoi nuovi tifosi la maglia nerazzurra. Come riportato da Tuttosport, infatti, Simone Inzaghi starebbe innanzitutto pensando di rilanciare in campo dall’inizio Denzel Dumfries.

L’esterno olandese non parte da titolare dallo scorso 6 gennaio e, nei piani dell’allenatore, dovrebbe disputare circa 60/70 minuti di gioco. Qualora la situazione del match lo dovesse consentire, Buchanan entrerebbe proprio al posto dell’olandese per disputare l’ultima mezz’ora e ricevere i primi applausi dal popolo nerazzurro.