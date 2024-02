Dumfries torna titolare, ma il suo futuro all’Inter è in bilico

L’ultima presenza da titolare di Denzel Dumfries con l’Inter risale allo scorso 6 gennaio, in casa contro il Verona. Stasera, l’olandese ritroverà la titolarità contro la Salernitana ed è chiamato a dare risposte importanti a Inzaghi per il futuro di questa stagione. Su quello nerazzurro a lungo termine, invece, le speranze sembrano sempre più ridotte.

Infatti, come scrive Tuttosport, in caso di offerta congrua il suo addio a fine stagione sembra sempre più probabile. Questo a causa della distanza per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025: i nerazzurri offrono 4 milioni di euro, mentre l’entourage ne chiede 5 e non sembra disposto ad abbassare le pretese.

A queste condizioni, pertanto, non sembrano esserci margini per una sua permanenza. Dumfries, in ogni caso, proverà a giocarsi le sue carte in questo finale di stagione, magari anche per attrarre nuovi e vecchi acquirenti interessati a lui.