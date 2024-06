Buchanan pazzo dell’Inter: “Tutto al top, perfino gli chef”

Inizierà il prossimo 21 giugno l’avventura in Coppa America del Canada di Tajon Buchanan. Un esordio subito complicato per l’esterno dell’Inter che se la dovrà vedere contro l’Argentina del compagno e capitano Lautaro Martinez. Una competizione che l’ex Bruges attende con ansia e di cui ha parlato, tra le altre cose, nel corso dell’intervista per OneSoccer.

Queste le parole di Buchanan che innanzitutto ha spiegato il suo ruolo in campo: “Ho sempre fatto le due fasi. Penso sia molto importante, credo che tutti debbano farlo. Mi aiuta molto poter giocare in varie zone del campo”.

Sui primi mesi all’Inter, l’esterno si è detto assolutamente soddisfatto: “Il passaggio all’Inter è un processo. Devo essere paziente. Ovviamente è un livello diverso nell’approccio a ogni gara, ogni allenamento. Competo e gioco insieme ad alcuni dei migliori giocatori al mondo. Questo è ciò che tutti vogliamo da giocatori: tutti ti spingono e questo fa di te un giocatore migliore. I compagni e il tecnico mi aiutano tanto. Prendo le cose giorno per giorno e cerco di sfruttare le opportunità per dimostrare di poter giocare a questo livello”.

In particolare, Buchanan è rimasto colpito dal metodo di lavoro dei nerazzurri in tutte le sue sfere: “Onestamente tutto nel club è al top, compresi gli chef. Mi piace molto il cibo. Il mio periodo in Italia è stato finora bellissimo.”

Infine, il pensiero sui prossimi impegni con Nazionale e club: “Adesso sono concentrato sulla Copa America e poi sulla prossima stagione con l’Inter”.