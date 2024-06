Dumfries, addio senza rinnovo: l’Atalanta libera il sostituto

Il futuro della fascia destra dell’Inter è ancora tutto in divenire, con diverse possibilità sul tavolo dei dirigenti nerazzurri. Tutto, chiaramente, dipenderà da quale sarà il destino di Denzel Dumfries, il cui contratto scade nel 2025.

Il rinnovo dell’olandese sembra essere la priorità in casa Inter, ma se non si dovesse arrivare all’accordo allora si potrebbe pensare a una cessione. Anche perché i nerazzurri stanno valutando delle alternative. E, stando a quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, sarebbero state chieste nuove informazioni per quanto riguarda Emil Holm.

Lo svedese è un nome caldo per l’Inter, vista anche la molto probabile scelta dell’Atalanta di non rinnovare il suo prestito come emerso dalle ultime indiscrezioni. Praticamente impossibile che Holm rimanga allo Spezia e in caso di addio di Dumfries potrebbe essere un serio candidato per la fascia destra.