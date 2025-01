Buone notizie per Inzaghi dall’allenamento: le NOVITÀ su 2 giocatori

Questa mattina i giocatori dell’Inter che ieri non sono scesi in campo nella sfida contro lo Sparta Praga hanno svolto una seduta di allenamento ad Appiano Gentile dopo essere tornati nella notte dalla Repubblica Ceca. I calciatori che invece ieri hanno giocato si sono occupati di svolgere solo del lavoro di defaticamento dopo il match vinto 1-0 nel settimo turno di Champions League.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, questa seduta odierna ha permesso di vedere all’opera un paio di elementi che prima erano fermi ai box. Ci sono infatti buone notizie per il tecnico Simone Inzaghi che ha visti miglioramenti da Yann Aurel Bisseck: il tedesco tra domani e dopodomani potrebbe rientrare presto in gruppo e forse anche essere convocato per Lecce se dovesse riuscire a dare i giusti segnali.

Ci sono risposte positive anche da parte di Francesco Acerbi, il difensore dell’Inter ha svolto un allenamento personalizzato ma a buon ritmo e quindi stanno migliorando le sue condizioni dopo che negli ultimi due mesi esatti non è ancora riuscito a tornare in campo e la sua ultima presenza continua ad essere quella del Bentegodi di Verona datata 23 novembre.